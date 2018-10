Ex-Bürgermeister Heinz Schaden hält Vorlesungen an der Uni

Der Fachbereich Geschichte an der Uni Salzburg hat für die Ringvorlesung am Montagabend einen prominenten Redner gefunden: Heinz Schaden, 18 Jahre Bürgermeister der Landeshauptstadt.

In einem SN-Exklusivinterview im Sommer hat der zurückgetretene Bürgermeister Heinz Schaden bereits anklingen lassen, dass es ihn künftig beruflich in den "lehrenden Bereich" ziehen wird. Was genau, wollte er nicht verraten. Nun ist klar, was er gemeint hat.

Für Studenten am Fachbereich Geschichte wird Schaden künftig Teil der Vortragenden einer Ringvorlesung sein. "Politics, History and Culture" lautet der Titel dieser Ringvorlesung mit wechselnden Vortragenden am Fachbereich Geschichte im Wintersemester an der Uni Salzburg. Die Themenpalette reicht von Frauenpolitik bis Sportgeschichte und Fluchtbewegungen in Österreich seit dem Ersten Weltkrieg. Zwei Vorlesungstermine wird Salzburgs Ex-Stadtchef Heinz Schaden abhalten. Seine Themen: Österreichische Innenpolitik 1960 bis 1990 und "The City of Salzburg in the late 20th Century".