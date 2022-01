Ex-FPÖ-Chef Karl Schnell impft und stichelt wie eh und je

Den FPÖ-Kurs hält der Arzt und Ex-Politiker für ebenso gefährlich wie Angstmache. Er rät jedem zur Impfung und lehnt die Impfpflicht ab.

Karl Schnell (67) ist auch vier Jahre nach seinem Rückzug aus der Politik in Topform. Er arbeitet als Arzt praktisch rund um die Uhr, hat seit eineinhalb Jahren keinen Urlaub gehabt und setzt, nach Corona und der Coronapolitik befragt, in altbekannter Weise zum Rundumschlag an.

Der langjährige Landesobmann der FPÖ, der später aus der Partei ausgeschlossen wurde, hält vom Coronakurs der gegenwärtigen FPÖ ebenso wenig wie von dem der Regierung. "Wir haben zwei Probleme", sagt Schnell. "Leute, die ...