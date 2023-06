Ex-Grünen-Chef Heinrich Schellhorn "braucht keinen Wolf"

Der frühere grüne LH-Stv. Heinrich Schellhorn ist offenbar beim Wolf nicht ganz auf der Linie seiner Partei. Vielleicht, weil er von einem Bauernhof im Zillertal stammt. Als Reaktion auf die jüngsten Berichte über gerissene Schafe schrieb er am Montag in seinen Status auf WhatsApp: "Mir tun die Bauern leid, deren Schafe und Lämmer von Wölfen gerissen werden. Die Wölfe stillen dabei nicht einmal ihren Hunger. Ich finde, Salzburg ist auch ohne solche Raubtiere vollständig." Mit dem letzten Satz spielt er auf eine Aussage von LH Wilfried Haslauer (ÖVP) an, der meinte, dass Salzburg auch ohne Windräder komplett sei. Schellhorn hat 2021 nach langen Diskussionen innerhalb der Partei auch jene Verordnung unterschrieben, mit der ein Wolf in Rauris zum Abschuss freigegeben wurde.