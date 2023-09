Ex-Landesrat Hans Mayr radlos in Italien

Der frühere Salzburger Landesrat und Bürgermeister der Gemeinde Goldegg, Hans Mayr, und seine Gattin sind im Italienurlaub Opfer von Dieben geworden.

Hans Mayr ist nicht nur begeisterter Volksmusiker, sondern auch bekennender Hobbysportler. Früher agierte er als Fußballtormann, heute steht vor allem Ausdauersport auf dem Programm. Eine Tour mit dem E-Bike endete für den ehemaligen Goldegger Bürgermeister und Ex-Landesrat jüngst mit einer unliebsamen Überraschung. Mayr machte seinem Ärger im Internet Luft. Unter ein Bild von sich und seiner Frau auf ihren Fahrrädern postete er am Sonntag auf einem sozialen Medium: "Unsere e-bikes wurden uns heute in Verona gestohlen. Vielleicht fallen sie jemand auf!"

Ob der Hilferuf in Italien auf Gehör stößt, erscheint fraglich. Zumindest besteht in der letzten Woche vor dem Schulbeginn eine Chance, dass noch Salzburger Urlauber in der Gegend unterwegs sind.