Ex-Landesrat schließt mit der Politik ab, aber bleibt im Wohnbau-Geschäft

Hans Mayr will als Geschäftsführer der Kainz-Gruppe künftig auch Zweitwohnsitze bauen.

In jenem Raum in der Firmenzentrale der Kainz-Gruppe in der Auerspergstraße, wo er 2015 als Landesrat die neue Wohnbauförderung vorgestellt hat, ist Hans Mayr am Freitag als neuer Geschäftsführer präsentiert worden.

Die Kainz-Gruppe von Gründer Rudolf Kainz ist als Wohnbauunternehmen am Markt. 20 Mitarbeiter zählt das Unternehmen, der Umsatz wird mit 25 bis 40 Millionen Euro jährlich beziffert. Rund 100 Wohnungen werden im Schnitt pro Jahr an Käufer übergeben. Wobei sich auch "Durchschnittsverdiener" eine Wohnung der Kainz-Gruppe leisten könnten, schildert der Firmengründer.

Nun soll der frühere Bürgermeister von Goldegg, Ex-Landesrat und Ex-Parteigründer Hans Mayr die Geschicke des Unternehmens ab 1. September führen.

Den Kontakt zwischen Rudolf Kainz und Mayr hat Personalberater Franz Wührer (ehemaliger Geschäftsführer von Hill International Salzburg) hergestellt. Dass die Wahl auf Mayr gefallen sei, sei nicht schwierig gewesen, schildert der Firmengründer. "Der fachliche und inhaltliche Ansatz war leicht zu finden. Und ich schätze Mayr als bodenständigen Menschen, der Handschlagqualität hat", sagt Rudolf Kainz.

Mayr selbst betont, dass er mit seiner politischen Vergangenheit "Frieden" geschlossen habe. Auch wenn sein Traum, wonach in der Politik Einsatzbereitschaft zähle, geplatzt sei. In Wahrheit würden andere Faktoren zählen, etwa "Fake News". Er sei dennoch stolz, was er als Bürgermeister und als Landesrat in der Regierung erreicht habe und scheide jetzt "ohne Gräuel" aus dem politischen Leben aus. "Es gibt kein Schimpfen und kein Raunzen."

Als Geschäftsführer wolle er die Firma Kainz künftig breiter aufstellen und nennt "serviciertes Kurzzeitwohnen" als ein neues Wohnformat. Aber auch touristische Wohnungen sollen künftig gebaut werden - etwa Zweitwohnsitze in ausgewiesenen Zweitwohnsitzgebieten oder "servicierte Hotelwohnungen", die mit entsprechender Widmung innerhalb der neuen Raumordnung möglich seien. Der Rollenwechsel vom Wohnbaulandesrat zum Geschäftsführer einer Wohnbaufirma falle ihm nicht schwer. Mit der Firma Kainz habe es in Sachen Wohnbauförderung in seiner Zeit als Landesrat aber keine Berührungspunkte gegeben. "Da gab es nie einen Antrag auf Objektförderung", betont Mayr.

Seine von ihm gegründete Partei, die Salzburger Bürgergemeinschaft (SBG), werde Mitte oder Ende September bei einer Generalversammlung aufgelöst. Finanziell sei alles geregelt, sagt Mayr.

Was die Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft bezüglich der Parteispenden betreffe, so werde es "noch einige Monate dauern", bis das ganze erledigt sei. Mayr ist weiterhin davon überzeugt, dass es "eine politische Intrige" gewesen sei.