Ex-Stadtchef Heinz Schaden tritt nun als Internet-Koch auf

Der zurückgetretene Bürgermeister kocht österreichische Spezialitäten, seine Frau filmt. Das Ganze sei während des Corona-Lockdowns entstanden.

Salzburgs Ex-Bürgermeister Heinz Schaden verbüßt derzeit noch seine Haftstrafe aus dem Swap-Prozess im elektronisch überwachten Hausarrest. Schaden wurde ja im Zuge eines Nebenaspekts im Finanzskandal im Juli 2017 zu drei Jahren Haft (ein Jahr unbedingt) verurteilt. Der Oberste Gerichtshof hat das Urteil im Oktober 2019 bestätigt. Seit sechs Monaten trägt Schaden daher eine Fußfessel. Beruflich ist der ehemalige Stadtchef bzw. Polit-Pensionär derzeit beim Landestheater beschäftigt.

Während des Corona-Lockdowns hat der ehemalige Stadtchef ein anderes Projekt zum Zeitvertreib gestartet. Auf Youtube finden sich etliche Koch-Videos von ihm. Schaden paniert etwa Wiener Schnitzel und kocht Kaiserschmarrn und liefert auf Englisch die Anleitungsschritte und Erklärungen. Die Videos sind mit chinesischen Untertiteln unterlegt. "Ich koche grundsätzlich gern und viel. Vor allem in der Lockdown-Phase während Corona habe ich viel gekocht", schildert der Hobbykoch den SN. Dabei habe seine Frau Jianzhen angefangen, mit dem Handy zu filmen und die Clips an Freunde zu schicken. Ein befreundetes Ehepaar aus Hongkong habe dann gemeint, dass das sicher auf breiteres Interesse stoßen würde. Und so wurde Schaden kurzerhand zum Internet-Koch. Wobei die Clips bereits vorproduziert und mittlerweile alle online gestellt seien, schildert Schaden.

Quelle: SN