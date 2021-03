Experte sieht dichtere Verbauung der Stadt Salzburg positiv

Stefan Netsch hat 22 Bauprojekte analysiert und lobt ihre Qualität: "Salzburg verkauft sich unter Wert. Vielleicht leidet es aber unter dem barocken Image."

Zentrum Herrnau. Stadtwerk Lehen. Die General-Keyes-Siedlung. Das sind drei in Salzburg teils umstrittene Bauprojekte. Aus Sicht von Stefan Netsch sind sie aber allesamt gut gelungen. Netsch ist Architekt und Stadtplaner und lehrt an der FH in Kuchl. In den vergangenen Monaten hat der 46-Jährige mit seinen Studenten 22 Nachverdichtungs- und Stadtentwicklungsprojekte, die seit 1994 in der Landeshauptstadt gebaut worden waren, analysiert. Zudem wurden sie für eine Ausstellung dokumentiert. Sein Resümee: "Die architektonische und städtebauliche Qualität sind sehr hoch. Da verkauft ...