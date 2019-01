Fahrlehrer Marcel Hirschers auf Sprung zum FPÖ-Ortschef

Fahrschul-Betreiber Christian Pewny (FPÖ) ist der einzige Bürgermeisterkandidat in Radstadt.

Es ist eine Überraschung, dass in Radstadt weder ÖVP noch SPÖ Bürgermeisterkandidaten aufstellen - "auch für mich", sagt Christian Pewny (51). Der Fahrschulbetreiber ist seit 2008 politisch tätig - als Ortsparteiobmann und später Stadtrat. Seit 2015 sitzt er im FPÖ-Landesparteivorstand und im erweiterten Präsidium der Wirtschaftskammer; im November 2017 ist er in den Nationalrat nachgerückt. Dass der verheiratete Vater von zwei Kindern als einziger Kandidat ziemlich sicher Bürgermeister werde, sehe er "mit einem lachenden und einem weinenden Auge", sagt Pewny: "Ich hätte mich gern mit anderen Kandidaten der Wahl gestellt." Zweifel, dass er bei der am 10. März angesetzten Ja/Nein-Abstimmung keine 50 Prozent erreicht, hat er nicht: "Ich glaube schon, dass ich das schaffe." Bisherige rote und schwarze Stammwähler will der HTL-Absolvent mit Verteilaktionen, Hausbesuchen und Einzelgesprächen überzeugen. Inhaltlich will sich Pewny für ein besseres Miteinander in der Gemeinde und in der Bevölkerung einsetzen: "Da läuft schon viel über Anwälte." Weiters will er Radstadt als Wirtschafts- und Tourismusstandort stärken. Zu tun hatte Pewny auch bereits mit vielen Skistars: "Marcel Hirscher, Hermann Maier, Gitti Obermoser oder Teresa Stadlober haben bei mir den Führerschein gemacht. Wer sich wie angestellt hat beim Fahren, weiß ich nicht mehr. Und wenn, wäre es ein Betriebsgeheimnis."