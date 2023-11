Faistenau hat einen neuen Bürgermeister-Kandidaten

Die ÖVP in der Flachgauer Gemeinde stellt die Weichen für die Wahl im März 2024. Bgm. Josef Wörndl, seit 2014 im Amt, wird nicht mehr antreten. Neuer Spitzenkandidat der Volkspartei ist Gemeinderat Gerald Klaushofer.

Mit einem einstimmigen Beschluss des ÖVP-Gemeindepräsidiums in Faistenau wurde am Donnerstag Gemeinderat Gerald Klaushofer zum Spitzen- und Bürgermeisterkandidaten gewählt. Klaushofer ist 47 Jahre alt, verheiratet und Vater von drei Kindern. Seine Freizeit widmet er dem Vereinswesen und dem Sport in der Natur.

Als diplomierter Wirtschaftsingenieur kümmert er sich seit drei Perioden in der Gemeindevertretung hauptverantwortlich um die Themen Bau, Finanz und Umwelt.

"Unser neues Feuerwehrhaus, die Kinderbetreuung in Holzbauweise, der Kunstrasen-Sportplatz und die Energie-Selbstversorgung der Gemeindegebäude sind nur einige Projekte, die Gerald Klaushofer in den letzten Jahren maßgeblich mitgesteuert hat", sagt Bgm. Josef Wörndl. Der Ortschef, der noch heuer 65 Jahre alt wird, kandidiert nach 25 Jahren in der Gemeindevertretung, davon zehn Jahre an der Spitze der Gemeinde, nicht mehr.

Der neu gewählte Spitzenkandidat sei gerade dabei, sein Team für die Gemeindevertretungswahl zu formieren und die Listenbildung abzuschließen, gab die ÖVP bekannt. Sein Ziel sei, dabei möglichst alle Bevölkerungsgruppen und Interessen abzubilden.