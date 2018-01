Faris wartet auf die Familie

Mit der neuen Regierung kündigen sich für die irakische Gemeinde in Salzburg weitere Verschärfungen an. Der Iraker Faris (42) fordert für sich und seine Landsleute zumindest subsidiären Schutz.





Faris stammt aus dem Irak. Seit drei Jahren sitzt er in einem Zimmer im Süden Salzburgs und notiert Dialektausdrücke in ein Vokabelheft. Er wartet. Er wartet seit drei Jahren darauf, Asyl zu bekommen. Die 365 Euro monatlich aus der Grundversorgung ermöglichen ihm die Existenz, 270 Euro davon frisst allein die Miete.

Die Familie - seine Frau und die drei Kinder - harrt in der Türkei aus, ohne rechtlichen Status und damit Leuten ausgeliefert, die Druck ausüben. In die Schule gehen können seine Kinder dort nicht, erzählt Faris.

Anders als viele Syrer, deren Konflikt hierzulande medial einen weitaus stärkeren Niederschlag findet, werden um Asyl ansuchende Iraker häufig abgewiesen. Oder sie hängen für sehr lange Zeit in der Luft. "Dabei ist der Irak genauso instabil", erklärt Faris. Das Land ist seit 40 Jahren Schauplatz militärischer Interventionen. Allein 2017 wurden dort laut Vereinten Nationen 6878 Zivilisten ermordet.

Um auf ihre Situation hinzuweisen, rief die irakische Community in Salzburg vor Weihnachten zu einer Kundgebung auf. Dabei forderten die gut 100 Teilnehmer, ihnen allen zumindest subsidiären Schutz (ein vorübergehendes Bleiberecht) zu gewähren, anstatt jeden Einzelfall über mehrere Instanzen zu prüfen. Denn, dass der IS im Irak kollabiert ist, sei nur die halbe Wahrheit. "Nach dem vorläufigen Sieg über den IS liefern sich im Irak heute Regierungstruppen und Milizen bewaffnete Kämpfe", sagt Faris, der dort bis zu seiner Flucht 2015 als Beobachter der Menschenrechte gearbeitet hat. Er floh, nachdem drei seiner Kollegen ermordet wurden. "Aber weisen Sie das einmal nach", sagt er. Sein Asylverfahren endete daher in erster Instanz mit negativem Bescheid. Jetzt wartet er darauf, beim Verwaltungsgericht in Linz vorsprechen zu dürfen. Einen Termin gibt es noch nicht.

Insbesondere die langen Fristen traumatisieren ohnehin angeschlagene Menschen wie ihn ein zweites Mal. Hier hakt die neue Regierung ein. Private Quartiere, wie Faris in einem lebt, sollen bald der Vergangenheit angehören. Türkis/Blau argumentiert, dadurch die Verfahren beschleunigen zu können, wovon auch die Betroffenen profitieren.

Faris glaubt, dass es für ihn im Gegenteil noch schwieriger wird. Er sagt, es gebe keine Gerechtigkeit in dem System. Es sei wie ein Lotteriespiel. Und dass gerade jene, die wirklich persönlich verfolgt wurden, in Österreich mit der schlechtesten Dokumentenlage aufwarten könnten.

Die Situation ist vertrackt und vor allem, was die Familie angeht, nahezu aussichtslos. Besonders um sie macht sich Faris Sorgen. Selbst wenn er subsidiären Schutz bekommen würde, müsste er drei weitere Jahre warten, bis er einen Antrag auf Familiennachzug stellen darf. Um Aussicht auf Erfolg zu haben, müsste er nach aktueller Gesetzeslage für seine fünfköpfige Familie ein Einkommen von monatlich netto 2800 Euro (ohne Anrechnung von Transferleistungen wie der Familienbeihilfe) nachweisen - was extrem unrealistisch ist.

"Dass man diesen Männern ihre Familien vorenthält, finde ich das Grausamste. Dafür geniere ich mich", sagt Hadwig Soyoye-Rothschädl, die sich über den Verein "Zweites Leben" mit den Flüchtlingen solidarisiert. "Wenn man den Männern vermittelt, sie können ihre Familie nicht erhalten, kastriert man sie im Grunde genommen. Ich habe noch nie so viele Männer so viel weinen sehen wie in den vergangenen Jahren", sagt Soyoye-Rothschädl.

Bekommt Faris kein Asyl in Österreich, wird ein gemeinsamer Neuanfang mit seiner Familie in Salzburg so gut wie unmöglich. Daran muss er immerzu denken. Beim Deutschlernen an der Volkshochschule und wenn er Dialektwörter "von der Straße" in sein Vokabelheft schreibt. Ab und zu arbeitet Faris im ABZ Itzling ehrenamtlich mit. Finanziell kommt er zurecht. "Das ist nicht das Problem", wiegelt er schnell ab. Mit Klagen darüber will der Mann sich nicht aufhalten. Er scheint voll fokussiert auf das Wesentliche: in absehbarer Zeit gemeinsam mit der Familie wieder in Frieden leben zu können.