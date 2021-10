"Fehlende Expertise": Ärger über die neue Schulaufsicht in Salzburg

Statt Schulinspektoren sind heute Schulqualitätsmanager für die Fachaufsicht verantwortlich. Doch ihnen fehle in vielen Bereichen die Erfahrung, heißt es an den Schulen.

In der Salzburger Schulverwaltung rumort es wieder einmal. Dieses Mal geht es um die Schulqualitätsmanager, also die Nachfolger der früheren Landes- und Pflichtschulinspektoren. Es häufen sich die Klagen, dass es ihnen an der nötigen Expertise fehle.

Früher waren zwei AHS-Landesschulinspektoren für alle Salzburger Gymnasien zuständig - sie kannten ihre Schulen praktisch in- und auswendig. Heute sind die neuen Schulqualitätsmanager für alle Schularten in ihrer Region zuständig. Niemand könne dafür die nötige Erfahrung mitbringen, kritisiert der ehemalige AHS-Landesschulinspektor und ...