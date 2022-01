Festspiele könnten in alte Kommandantenvilla ziehen

Schönes Haus, quo vadis? Jetzt ist das Archiv der Festspiele als Mieter im Gespräch.

Ohrenärzte, Internisten, ein Labor, Jugendwohngemeinschaften - was hätte nicht schon alles in die Kommandantenvilla der ehemaligen Riedenburgkaserne einziehen sollen. Nun wird mit den Festspielen ein neuer Mieter kolportiert. Sie könnten mit Start des Umbaus der Festspielhäuser ihr Archiv in die Villa übersiedeln. Aktuell ist es im Schüttkasten bei der Pferdeschwemme untergebracht.

Während das Archiv bis jetzt nicht öffentlich oder zumindest nur nach Vereinbarung zugänglich war, soll es dem Vernehmen nach am neuen Standort zumindest zum Teil für die ...