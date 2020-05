Feuerwehr liefert Mund-Nasen-Masken an Salzburgs Schulen

10.000 Stück für Lehrpersonal an 285 Standorten.

Für 44.921 Salzburger Schüler beginnt kommende Woche unter ausführlichen Hygienebestimmungen wieder der Unterricht. Dafür müssen alle Lehrer mit einem Mund-Nasen-Schutz ausgestattet werden. "Diese logistische Herausforderung meistert der Landesfeuerwehrverband mit Hilfe der freiwilligen Helfer derzeit mit Bravour", erklärte Landesrätin Maria Hutter am Donnerstag bei der Übergabe der Masken an der Neuen Mittelschule in Kuchl.

Ein Einser für die Feuerwehr

Volksschulen, Neue Mittelschulen, Allgemeinbildende Höhere Schulen, Sonderschulen und Deutschförderklassen − sie alle werden bis zum Neustart am 18. Mai mit Masken ausgestattet werden, um die strengen Hygieneauflagen erfüllen zu können. "Pro Lehrkraft werden zwei Stück zur Verfügung gestellt. Bei 285 Schulstandorten ist das eine logistische Meisterleistung, für die ich jedenfalls die Note Sehr gut vergeben würde", lobt Landesrätin Maria Hutter den Einsatz der Feuerwehr.

Ortsfeuerwehren liefern

Für Landesfeuerwehrkommandant Günter Trinker ist es eine Selbstverständlichkeit, mit diesem Einsatz etwas zum Schutz von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern beizutragen: "Wir helfen sehr gerne mit, wenn es darum geht, den Schulunterricht wieder zu ermöglichen. Jeder Schritt hin zum gewohnten Alltag ist vor allem für die Kinder und Jugendlichen wertvoll", betont Trinker und erklärt die Vorgehensweise. "Der Landesfeuerwehrverband hat die Masken auf Stützpunkte in den Bezirken aufgeteilt. Die Ortsfeuerwehren haben dann die Lieferungen an die 285 Schulstandorte aufgeteilt. So können wir sicherstellen, dass zum Schulstart alle Lehrkräfte mit einem Mund-Nasen-Schutz ausgestattet sind und der Unterricht beginnen kann."

