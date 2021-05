Filzmoos: Bau beschäftigt nun Staatsanwalt

Gemeinde soll Baustopp nicht durchgesetzt haben.

Die politischen Grabenkämpfe zwischen ÖVP und SPÖ in der Gemeinde Filzmoos beschäftigen nun die Staatsanwaltschaft. Der Landesbauabteilung liege eine Sachverhaltsdarstellung vor, in der es um SPÖ-Bgm. Christian Mooslechner gehe, bestätigt man im Büro von LH Wilfried Haslauer (ÖVP). Das Land sei verpflichtet, solche Darstellungen weiterzuleiten. Den Inhalt kommentiere man nicht. Wie berichtet, soll es in Filzmoos Unstimmigkeiten bei einem privaten Bauprojekt geben. Die Gemeinde soll Einwände eines Nachbarn nicht berücksichtigt haben. Der Fall liegt beim Landesverwaltungsgericht, deshalb hätte die Gemeinde ...