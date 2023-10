Filzmooser Parteien bringen sich in Stellung

"Wir haben lange nach einem geeigneten Kandidaten gesucht, und nachdem ich noch einmal in mich gegangen bin und die Idee, selbst zu kandidieren, mit der Familie besprochen habe, fasste ich den Entschluss anzutreten", erklärt Josef Hofer, der seit 2019 Obmann der Filzmooser Volkspartei ist, im PN-Gespräch. Die aktuelle Situation in der 1500-Einwohner-Ortschaft sieht der 41-Jährige nicht unkritisch. "Die Gemeinde ist derzeit bei einigen Themen sehr gespalten. Das zeigt sich auch darin, dass die ÖVP eigentlich die klare Mehrheit hätte, doch ein SPÖ-Bürgermeister das Amt leitet. Mein Ziel ist es eindeutig, wieder alle gemeinsam an einen Tisch zu bekommen, alle Themen im Kollektiv zu besprechen und somit entstandene Gräben wieder zuzuschütten. Eine Gemeinde kann nur funktionieren, wenn auch alle an einem Strang ziehen."

Denkzettel an ÖVP sei 2019 ausgeufert

Dass ein "roter" Bürgermeister einem Ort, der zu über 50 Prozent aus ÖVP-Wählern besteht, vorsteht, hat laut Hofer einen bestimmten Grund. "2019 wollte man der ÖVP im Ort eindeutig einen Denkzettel verpassen. Dieser ist dann aber ausgeufert." Christian Mooslechner sicherte sich damals mit fast zehn Prozent Vorsprung vor dem ÖVP-Kandidaten Johann Sulzberger den Bürgermeisterposten. "Ich hoffe, dass mich die geleistete Arbeit für eine weitere Amtszeit empfiehlt", sagt Mooslechner. "Obwohl es mir immer wichtig war, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, stellte sich in den letzten Jahren die Zusammenarbeit mit der ÖVP immer wieder als schwierig heraus. Auch Josef Hofer hätte die Möglichkeit gehabt, bei allen Projekten konstruktiv mitzuarbeiten. Gekommen ist aber von ihm nur das Nötigste. Er hat also in der Vergangenheit auch gezeigt, dass sein Wahl-Leitspruch, wieder alle an einen Tisch zu bringen, mehr oder weniger ein leeres Versprechen ist", kritisiert der SPÖ-Ortschef. Darauf entgegnet der ÖVP-Kandidat Hofer: "Die meisten Entschlüsse fielen sowieso einstimmig. Wenn es aber kritisch war, stimmte die SPÖ oft einen unserer Gemeindevertreter um und bei Gleichstand zählt die Bürgermeister-Stimme doppelt. Somit wurden teilweise Vorhaben durchgedrückt, mit denen wir nicht ganz einverstanden waren. Weil wir auch oft nur spät und teilweise unzureichend über Projekte informiert wurden, schalteten wir auch manchmal auf stur. Doch ich will in die Zukunft schauen und der Bevölkerung das bestmögliche Filzmoos bieten."