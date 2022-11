"Mahnendes Beispiel Graz": Als die Stadt Salzburg einst pleite war

Die Stadt Graz ist derzeit in argen finanziellen Nöten. Es ist lange her, da war auch die Stadt Salzburg einmal zahlungsunfähig - und ist nun reicher denn je. Was damals unternommen wurde, und was bis heute nachwirkt - ein Blick zurück.

SN/robert ratzer Im Schloss Mirabell sind die Finanzen längst in Ordnung. Doch das war nicht immer so. Im Frühjahr 1993 konnte die Stadt nicht einmal mehr die Gehälter ihrer Beamten zahlen.