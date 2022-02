Finanzpolizei forderte Helikopter bei Labor-Kontrolle an

Die für die Schultests zuständige Arge weist Vorwürfe von Schwarzarbeit und schlechter Testqualität zurück. Haftungen seien vertraglich geklärt.

Sie habe keinerlei Informationen über nicht oder falsch angemeldete Mitarbeiter. Das sagt Claudia Prantner-Lahr, Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft (Arge) für molekulare Diagnostik, die seit Jahresbeginn die PCR-Tests in den Schulen abwickelt. Wie berichtet, hatte es vor zwei Wochen eine Prüfung der Finanzpolizei in einer Lagerhalle in Siezenheim gegeben, die von der Arge für die Tests angemietet wurde.

Laut Ermittlerkreisen sollen dabei nicht bzw. falsch angemeldete Mitarbeiter angetroffen worden sein. Prantner-Lahr bestätigte, dass es am 20. Jänner dort eine Überprüfung ...