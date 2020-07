Am Mittwoch geht der letzte Strafprozess über die Bühne. Was aus dem Spekulieren beim Land Salzburg geworden ist.

Was am 6. Dezember 2012 spektakulär mit einem eiligst einberufenen Pressegespräch begonnen hat, wird wohl am Mittwoch sein unspektakuläres Ende nehmen: der Salzburger Finanzskandal.

Nach siebeneinhalb Jahren ist der letzte Strafrechtsprozess in dieser Causa am Landesgericht anberaumt. Und ...