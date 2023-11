Flachau: Jugendzentrum zieht wohl ins alte Feuerwehrhaus

Mit der Eröffnung der neuen Einsatzzentrale wurden die Feuerwehrhäuser in Flachau und Reitdorf leer. Nun werden sie zusehends mit Leben gefüllt. Die Zeugstätte im Ortszentrum wird wohl ab Ostern das neue Jugendzentrum im Ort beheimaten.

Der Umzug der Feuerwehr in die neue Einsatzzentrale am Ortseingang und der damit einhergehende Zusammenschluss der Mannschaften des Löschzuges Reitdorf und der Feuerwehr Flachau hatte für die Gemeinde einen Nebeneffekt: Mit dem Feuerwehrhaus im Zentrum und der Zeugstätte des Löschzuges in Reitdorf war man nun im Besitz zweier leerstehender Immobilien. In den ehemaligen Garagen der Floriani in Flachau hat sich bereits im Sommer ein Dachdecker- und Spengler-Unternehmen eingemietet.

Entscheidung zwischen Brandtnerhäusl und Feuerwehr

Während im ersten Stock des alten Feuerwehrhauses Wohnungen für Tourismus-Mitarbeiter untergebracht werden, ist das oberste Geschoß aktuell noch ungenutzt. "Das wird voraussichtlich der Standort für unser neues Jugendzentrum", berichtet Bürgermeister Thomas Oberreiter (ÖVP). Man habe sich zuletzt darauf geeinigt, den Betrieb des Jugendzentrums nach Ostern aufzunehmen. Bei der Standortsuche hätten sich zwei Objekte herauskristallisiert: Eben das ehemalige Feuerwehrhaus oder das sogenannte Brandtnerhäusl am alten Dorfplatz. "Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten deutet jetzt aber vieles auf das Feuerwehrhaus hin", sagt der Ortschef. Aktuell sei man in finalen Gesprächen, wer letztlich die pädagogische Betreuung der Jugendlichen übernehmen wird.