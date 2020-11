Flachau legt Volksschulen und Kindergärten zusammen

Nach heftigen Kontroversen im Vorfeld fiel die Entscheidung einstimmig aus. Flachau hat künftig nur noch eine Volksschule und einen Kindergarten. Jeder Ortsteil bekommt etwas.

Im Herbst 2021 bricht das 75. Unterrichtsjahr der Volksschule Reitdorf an. Es wird das letzte sein. Die Gemeinde Flachau legt die Ortsteilschule mit jener im Zentrum zusammen. Im Gegenzug werden die zwei Kindergärten in Reitdorf zusammengefasst. In die Modernisierung der beiden Gebäude fließen rund acht Millionen Euro.

Bürgermeister Thomas Oberreiter (ÖVP) war am Freitagmorgen die Erleichterung anzumerken. Einstimmig hatte die Gemeindevertretung am Vorabend die Neugestaltung des Schul- und Kindergartenwesens abgesegnet. Das war aufgrund des Widerstands im Vorfeld nicht ...