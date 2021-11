Flachau winkt eine Bürgerabstimmung

Ein Verein will die geplante Zusammenlegung der beiden Schulen und der beiden Kindergärten in Flachau kippen. Der Bürgermeister ist sauer.

Das Bürgerbegehren ging via Post an jeden Haushalt. Absender ist der Verein "Wir in Flachau". Obfrau Elisabeth Mallik und ihre Mitstreiter fordern, dass die Kindergärten und Volksschulen in den Ortsteilen Flachau und Reitdorf allesamt erhalten bleiben. Die Gemeindepolitik hat vor einem Jahr etwas anderes beschlossen: Alle Volksschüler sollen künftig in Flachau unterrichtet werden, die Kindergartenkinder in Reitdorf betreut. Teil des Pakets sind umfassende Adaptierungen der Gebäude.

Unterschreiben mehr als zehn Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung (zirka 250 Personen), dann ...