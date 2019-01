Flachgau soll zusätzlichen Kinderarzt bekommen

Land und Sozialversicherungen wollen eine neue Planstelle schaffen. Diese zu besetzen wird nicht leicht. Auch, weil viele Mediziner in der Kinder- und Jugendheilkunde lieber eine Wahlarztpraxis aufmachen.

Mit dem Regionalen Strukturplan Gesundheit werden in Salzburg auch zusätzliche Facharztstellen geschaffen. Unter anderem soll es eine neue Kinderarztstelle für den Flachgau geben, vermeldete Landesgesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP) am Freitag. Salzburg habe zwar neben Wien österreichweit die größte Facharztdichte in Österreich. "Dennoch ist in einigen Fachgebieten ein Ausbau notwendig, um den veränderten Anforderungen gerecht zu werden", sagt Stöckl.

Dritte Stelle soll in Seekirchen entstehen

Neben den Kassenstellen für Kinder- und Jugendheilkunde in Oberndorf und Neumarkt will man mit einer dritten Stelle die Versorgung im Flachgau verbessern. Idealerweise sollte diese in Seekirchen entstehen, sagt Stöckl. Fix ist derzeit noch nichts, denn der Hauptverband der Sozialversicherungsträger muss die zusätzliche Stelle erst genehmigen. Dies solle aber noch im Jänner erfolgen. Erst dann kann man mit der Suche nach einem neuen Mediziner beginnen.

Besetzung wird Herausforderung

Diese Suche könnte durchaus zur Herausforderung werden. Zuletzt konnte eine Kinderarztstelle in der Stadt Salzburg erst nach knapp drei Jahren besetzt werden - die SN berichteten exklusiv. Die Schwierigkeiten in der Stellenbesetzung seien auch Stöckl bewusst. "Die Kinder- und Jugendheilkunde ist nach der allgemeinen Einschätzung der Expertinnen und Experten ein Sonderfach mit starken Nachwuchsproblemen in ganz Österreich", sagt Stöckl.

Viele Wahlärzte in der Kinder- und Jugendheilkunde

Ein Grund für die Schwierigkeiten bei den Besetzungen ist, dass viele Kinderärzte lieber eine Wahlarztpraxis aufmachen, als eine Kassenstelle zu besetzen. Auch das sein ein österreichweiter Trend, sagt Stöckl. Er räumt ein, dass man bei der Attraktivität der Kassenstellen durchaus Verbesserungsbedarf habe. Hier sei aber zuletzt viel passiert. So hätten die Sozialversicherungen gerade bei den Honorarordnungen in der Kinder- und Jugendheilkunde Verbesserungen vorgenommen. Zudem bestehe mittlerweile eine große Bereitschaft, den Ärzten bei den Praxiseröffnungen Hilfestellungen zu bieten. "Wir hören auch von vielen jungen Medizinern, dass sie gerne Gemeinschaftspraxen führen würden oder lieber in Anstellungsverhältnissen tätig wären." Gerade bei diesem Punkt gebe es bald auch gesetzlich bessere Möglichkeiten, weil durch eine Gesetzesänderung bald Ärzte andere Ärzte anstellen dürfen. "Hier ist in Zusammenarbeit mit Bund, den Sozialversicherungen und den anderen Gesundheitsreferenten zuletzt viel passiert", sagt Stöckl. Mit diesen Maßnahmen soll es gelingen, auch die neue Planstelle im Flachgau rasch zu besetzen.

FPÖ: Freude über Zustimmung der ÖVP

Die FPÖ sieht sich mit der Maßnahme in einer Forderung bestärkt. Es sei ein unzumutbarer Zustand, dass es für die rund 150.000 Bewohner des Flachgaus lediglich zwei Kinderärzte gebe, sagt Landtagsabgeordneter Sebastian Stöllner. "Deshalb haben wir für die kommende Landtagsausschusssitzung am

Mittwoch einen dementsprechenden Antrag eingebracht, um für mehr Kassenstellen

zu sorgen", sagt Stöllner. Er freue sich deshalb über die Zustimmung der ÖVP.

Quelle: SN