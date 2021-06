Flachgauer Gemeinden wachsen am stärksten

Die Einwohnerzahl einzelner Orte wird in 20 Jahren um bis zu ein Drittel steigen - oder abnehmen. Die Unterschiede sind sehr groß.

Welche Gemeinden werden in den nächsten zwei Jahrzehnten am stärksten an Bevölkerung zulegen, welche am deutlichsten schrumpfen? Diese Fragen beantworten die Statistiker des Landes um Gernot Filipp in ihrer neuen Prognose.

Seekirchen, Straßwalchen, Altenmarkt und Wals-Siezenheim werden die größten absoluten Veränderungen (jeweils plus 1300 bis 1100 Einwohner) vorausgesagt. Bad Gastein, Bad Hofgastein, St. Michael, Saalbach-Hinterglemm und Rauris führen die Liste der Verlierer an. Das absolute Minus in diesen Orten wird mit voraussichtlich 540 bis 260 angegeben.

...