Flachgauer Hallenbad: Mehr Orte sollen mitzahlen

Jetzt ist doch auch ein Ja Straßwalchens zum gemeinsamen Projekt in Seekirchen in Sicht.

Nun sieht es doch nach einem einhelligen Grundsatzbeschluss der Flachgauer Seenlandgemeinden für das Hallenbadprojekt in Seekirchen aus. Auch Straßwalchen dürfte zustimmen, wenn noch mehr Gemeinden mitmachen und wenn die Schulen ihren Schwimmunterricht abhalten. Oberösterreichische Beteiligung ist ebenfalls erwünscht.

Am Montag fand die wegen Corona verschobene Sitzung des Regionalforums in der Henndorfer Wallerseehalle statt. Die neue Machbarkeitsstudie (SN vom 19. November) wurde Mitgliedern der Gemeindevorstehungen präsentiert. Als letzte der zehn Gemeinden des Regionalverbands soll am 16. Dezember Straßwalchen einen ...