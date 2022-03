Flachgauer Jugendliche möchten mehr coole Treffpunkte

Besonders in Sachen Sport, Jugendtreffs und Veranstaltungen würden sich 12- bis 20-Jährige noch mehr Angebote wünschen. Das ergab eine Umfrage in der Region Flachgau Nord.

Der Großteil der Jugendlichen in der Region um Oberndorf ist mit dem Leben in seiner Heimatgemeinde zufrieden. Besonders in Sachen Sport, Jugendtreffs und Veranstaltungen sehen sie aber Aufholbedarf. Das sind zentrale Ergebnisse einer Umfrage.

Die Jugendserviceorganisation Akzente Salzburg hat sie auf Initiative des Regionalverbands Flachgau Nord in neun Gemeinden durchgeführt. 227 Jugendliche zwischen 12 und 20 Jahren haben sich im November und Dezember des vergangenen Jahres daran beteiligt. Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind zwischen 12 und 14.

