Flächenfraß: Jeden Tag geht in Salzburg eine Wiese für immer verloren

Immer mehr Grünfläche wird versiegelt. Nicht nur Naturschützer üben Kritik. In vielen Orten gehen auch Anrainer auf die Barrikaden.

Trotz aller Rufe, die Versiegelung zu stoppen, schreitet die Verbauung von wertvollem Grünland voran. In Salzburg gingen von 2010 bis 2020 im Schnitt pro Tag 0,7 Hektar verloren - also ein Fußballfeld jeden Tag. Offiziell heißt das "Flächeninanspruchnahme" - es bedeutet den Verlust von Boden durch Verbauung, Deponien, Kraftwerke oder Ähnliches. 44 Prozent dieser beanspruchten Fläche sind in Salzburg versiegelt, was bedeutet, dass es dort kein Bodenleben mehr gibt. Auf jeden Salzburger kommen aktuell laut Angaben des Umweltbundesamts 246 Quadratmeter ...