Flucht aus der Ukraine: Ein Hotelzimmer in Wals ist ihr Zuhause geworden

Etwa 1850 Flüchtlinge aus der Ukraine sind vorerst in Salzburg untergekommen. Nach Wals soll auch in Puch ein Grundversorgungsquartier entstehen.

"I want to say Danke, Danke", sagt Oksana Kabysh und drückt ihre zwölfjährige Tochter an sich. Die beiden sitzen in der Lobby eines ehemaligen Hotels in Wals-Siezenheim. So wie rund 330 weitere Kriegsflüchtlinge, darunter 90 Kinder unter 14 Jahren, haben sie in dem von Rotem Kreuz und Samariterbund zum Grundversorgungsquartier umfunktionierten Haus ein vorübergehendes Zuhause gefunden.

Oksana Kabysh kommt aus einem Dorf in der Nähe von Butscha - jenem Ort, der wie kein anderer für die Gräueltaten russischer ...