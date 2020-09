Flüchtlinge und der Arbeitsmarkt in Salzburg: "Erwartungen zurechtrücken"

Die größte Aufgabe der AMS-Berater war es seit 2015, den Flüchtlingen ihren Platz auf dem Arbeitsmarkt zu zeigen.

Die Coronakrise trifft alle gleich hart: Auch bei den Asylberechtigten im Bundesland Salzburg stieg die Arbeitslosigkeit in den vergangenen Monaten um 28 Prozent. "Das ist in etwa derselbe Wert wie bei den Österreichern", sagt Salzburgs AMS-Chefin Jacqueline Beyer.

Die Flüchtlingswelle von 2015 kam beim Salzburger AMS mit Verzögerung an: Erst mit positivem Abschluss des Asylverfahrens ist man zur Arbeit in Österreich berechtigt - und das kann Jahre dauern. Das zeigt sich auch in der Statistik des AMS: Im ...