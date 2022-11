Flüchtlingsunterkunft: Neues Bundesquartier in Salzburg in Vorbereitung

Wie schon 2015/16 soll das Gelände bei Salzburg-Mitte als Standort für eine Flüchtlingsunterkunft genutzt werden. Die Bundesbetreuungsagentur plant ein Containerdorf zu errichten.

Die Flüchtlingsquartiere des Bundes wie etwa jenes in Traiskirchen sind übervoll belegt. Gleichzeitig werden von den Ländern nicht genügend Quartiere zur Verfügung gestellt. Auch Salzburg erfüllt die Quote derzeit nicht. Nun greift der Bund auf jenes Gelände zurück, das schon 2015 für Flüchtlinge genutzt worden ist: das Areal der ehemaligen Autobahnmeisterei in Liefering, bei der Auffahrt Salzburg-Mitte.

Das Grundstück gehört der Salzburg Netz GmbH und liegt brach. Die Hallen aus 2015 finden sich hier nicht mehr. Momentan laufen ...