Flughafen Salzburg: Kritik an Auslagerung der Meteorologie wächst

Die Pläne der Austro Control, die für die Flugsicherheit notwendige Meteorologie zu zentralisieren und die Wetterbeobachtung nicht mehr am Flughafen selbst, sondern nur von der Ferne aus zu machen, gefährdet die Sicherheit des Flughafens Salzburg. Das berichtet die Gewerkschaft vida unter Berufung auf interne Berichte. Sowohl die FPÖ als auch die SPÖ kritisieren die Auslagerung scharf.

Seit April 2022 wird der Flugwetterbericht am Flughafen Salzburg quasi im Testbetrieb teilweise - aktuell vor allem an den Tagesrandzeiten - "remote" mit Zuhilfenahme von Kameras und Sensoren erstellt. Kajetan Uriach, Landesgeschäftsführer der zuständigen Gewerkschaft Vida, erklärte in einer Aussendung am Freitag: "Die vergangenen Monate haben nun sehr klar gezeigt, dass die Befürchtungen, dass ein sicherer Flugbetrieb so nicht möglich ist, eingetreten sind." Auch wenn die technischen Möglichkeiten grundsätzlich ausgereift seien, können Wetterphänomene, die durch das Mikroklima am Flughafen selbst entstehen, nicht ausreichend berücksichtigt werden.

Umleitung nach München trotz freier Piste

Die Sensoren und Kameras am Flughafen Salzburg sind im Rasen neben den Rollfeldern platziert. Durch die Kleinräumigkeit des Salzburger Beckens und den nahen Untersberg kann es rund um die Sensoren und Kameras zu Bodennebel kommen.

Die Sensoren schlagen Alarm und melden, dass eine sichere Landung nicht möglich ist. Uriach: "Tatsächlich ist die Piste aber frei von Nebel und einer sicheren Landung stünde nichts im Wege. Das sieht aber nur der Meteorologe an Ort und Stelle."

Und weiter: "Durch die Verlegung der Meteorologie nach Wien gehen dem Flughafen Salzburg nicht nur hochwertige Arbeitskräfte verloren. Die rein technische Auswertung der Flugwetterdaten durch Sensoren und Kameras gefährdet auch den Standort unseres Flughafens."

Ähnliche technische Probleme bereiten beispielsweise der Salzburger Schnürlregen, aber auch gefrierender Regen und Schnee. Auch lokale Wolkenuntergrenzen oder plötzlich herannahende Gefahren können von der Sensorik nicht zweifelsfrei erfasst werden.

Vida fordert klares Bekenntnis zu Leitbetrieb Flughafen

In mehreren Schreiben weisen sowohl der Zentralbetriebsrat wie auch der Chief Operator der Meteorologie in Salzburg darauf hin, dass durch die gelieferten Daten der Remote-Überwachung die Gefahr besteht, dass Flüge dann zum Beispiel nach München umgeleitet werden und dem Flughafen Salzburg wertvolle Einnahmen entgehen.

"Ich erwarte mir, dass die Landesregierung endlich klar Stellung bezieht, dass die Meteorologie in Salzburg bleiben muss, um einen sicheren Flugbetrieb zu gewährleisten! Der Flughafen Salzburg als Leitbetrieb ist nicht nur Frequenzbringer für den Tourismus, sondern auch wesentlicher Faktor für die Ansiedelung und den Verbleib von wertvollen Arbeitsplätzen", drängt Friedrich Schinagl, Vida-Landesvorsitzender, auf Entscheidungen. "In Tirol, wo am Flughafen Innsbruck ähnliche Bedingungen herrschen, haben sich die zuständigen Politiker und auch die Wirtschaftskammer bereits klar deklariert."

FPÖ: "Sind Experten und Gutachter plötzlich irrelevant?"

Auch der Salzburger FPÖ-Landesparteisekretär Andreas Schöppl lässt an der Auslagerung der Airport-Meteorologie kein gutes Haar: "Als es um den Expertenfetisch in Sachen Corona ging, konnte die Landesregierung gar nicht genug auf ihre Kapazunder hören. Jetzt, wenn es um die Sicherheit des Flugverkehrs geht, ist die Meinung von Experten bzw. Gutachtern plötzlich irrelevant." Die Freiheitlichen fordern das Aus für das Vorhaben eines Automatik-Flugwetterdienstes und den Weiterbetrieb wie bisher vor Ort zugunsten der Sicherheit aller Betroffenen.

Die Gutachter sprächen dabei von erheblichen Qualitätsmängeln, die ein solcher Flugwetterdienst, der nicht an Ort und Stelle betrieben wird, mit sich bringt. Schöppl: "Vergangenen Mai haben wir im Salzburger Landtag bereits einen Antrag verhandelt, der vorgesehen hatte, dass 'die Austro Control GmbH weiterhin in Salzburg eine Zweigstelle - samt Personal vor Ort - betreibt', da wir bereits wussten, dass ein automatischer Flugwetterdienst außer Nachteile gar nichts bringt. Außer halbherzigen Bekundungen, sich dafür einzusetzen, gab es vonseiten der Landesregierung jedoch keinerlei Bemühungen, den Standort vor Ort zu behalten. Wir fordern die Landesregierung auf, sich entschieden gegen die von Bundesministerin Gewessler geplanten Einsparungspläne und Zentralisierungsvorhaben auf Kosten der Flugsicherheit einzusetzen, damit der Flugwetterdienst weiterhin vor Ort, in Salzburg, betrieben wird."

"Nun kann die Landesregierung zeigen, wie ernst sie es mit den Anliegen der Salzburger meint. Wir werden jedenfalls keine weitere Schwächung des Salzburger Flughafens hinnehmen, weder auf Kosten unserer Wirtschaft noch im Hinblick auf unsere Sicherheit", sagte Schöppl, der dazu Initiativen auf parlamentarischer Ebene überlegt.

SPÖ: "Unsere Skepsis wurde bestätigt"

Die Ankündigung der Austro Control, den Flugwetterdienst an allen Bundesländerflughäfen einzustellen und stattdessen nach Wien-Schwechat zu verlagern, war von Anfang an umstritten. "Die nun vorliegenden Gutachten bestätigen unsere Skepsis. Die Sicherheit wäre nicht mehr garantiert und der Ruf des Flughafens würde aufs Spiel gesetzt werden", erklärt SPÖ-Chef David Egger.

"Meine Fraktion im Landtag fordert genauso wie ich den Verbleib des Flugwetterdienstes am Salzburg Airport", sagte Egger.

"Für die Sicherheit der Passagiere und Flugzeuge sind exakte Wetterprognosen und Wetterbeobachtungen unausweichlich. Lokale und kurzfristige Wetterereignisse wie starke Gewitter nehmen aufgrund des Klimawandels zu. Daher pochen wir auf einen Flugwetterdienst mit Meteorologen/-innen vor Ort. Deren Einschätzung samt sicherheitsrelevanten Hinweisen für eine sichere und effiziente Flugdurchführung an die Fluglotsen/-innen und Piloten/-innen kann entscheidend sein", sagte David Egger.

Bereits im Mai des vorigen Jahres hat der Landtag einstimmig beschlossen, dass die Landesregierung Druck auf Wien ausüben muss, damit der Flugwetterdienst in Salzburg erhalten bleibt. "Anscheinend freut sich Christian Stöckl schon auf seine Pension und hat das Arbeiten eingestellt, denn wie ließe sich sonst erklären, dass es hier noch keine endgültige Entscheidung für den Flugwetterdienst am Salzburger Flughafen gibt", sagte Egger.