Fluglärm-Demo mit geringer Beteiligung

Rund 150 Teilnehmer forderten am Samstag in Freilassing bei einer Demonstration den gegen Lärm des Salzburger Flughafens eine gerechtere Verteilung der Lärm-Emissionen.

Am Samstag veranstaltete der Schutzverband Rupertiwinkel gemeinsam mit dem Bund Naturschutz in Freilassing eine Demonstration gegen die vielfältigen Belastungen durch Flugverkehr am Flughafen Salzburg. Treffpunkt war der Rathausplatz in Freilassing. Anschliessend führte die Marschroute über die Münchener Straße, den Salzburger Platz bis zur Staatsgrenze. Aus Sicherheitsgründen ging der Demonstrationszug ab dem Salzburger Platz auf dem Radweg.

Die Beweggründe für die Demonstration wurden bereits Tags davor in enem Pressegespräch erläutert - und sind schon länger bekannt: Ziel der Bayern war und ist, eine Verteilung der Starts und Landungen über die Salzburger Seite (Südan- und -abflug) bzw. über die bayrische Seite (Nordan- und -abflug) im Verhältnis von 50:50 zu erreichen. Das aktuelle Verhältnis in der Vergangenheit lag bei rund 90 (Bayern) zu 10 (Salzburg). Allerdings: An der Demonstration am Samstag beteiligten sich lediglich 150 Aktivisten - und damit deutlich weniger als in der Vergangenheit.

Freilassinger Bürgermeister hatte Termin im Berliner Verkehrsministerium

Allerdings: Jetzt, kurz vor der anstehenden Landtagswahl in Bayern am 14. Oktober, sind auch die bayrischen Lokalpolitiker höchst aktiv in der Causa Fluglärm: So nahm der Freilassinger Bürgermeister Josef Flatscher (CSU) vergangene Woche an der politischen Aktion der "Arbeitsgemeinschaft Deutscher Fluglärmkommissionen" (ADF) vor dem Berliner Reichstag teil, bei der auf die fehlenden gesetzlichen Grundlagen im Bereich des Fluglärmschutzes aufmerksam gemacht wurde.

Der Bürgermeister nutzte dabei auch die Gelegenheit und suchte das Bundesverkehrsministerium in Berlin auf. Mit Abteilungsleiter Karl-Heinz Görrissen und Julia Reuss, beides enge Mitarbeiter von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), besprach er verschiedenste Themen, die Freilassing auf den Nägeln brennen.

Neben dem dringenden Ausbau des Freilassinger Bahnhofs und dem Projekt ABS 38 (zweigleisiger Ausbau der Bahnstrecke München-Mühldorf-Freilassing) wurden auch die Forderungen der bayerischen Kommunen nach Entlastung beim Flugverkehr von und zum Flughafen Salzburg besprochen. Speziell zu letzterem Thema habe der Bürgermeister nochmals Unterlagen und habe mitnehmen können, dass Gespräche zwischen Deutschland und Österreich auf ministerieller Ebene stattfinden, wie es in einer Presseaussendung der Stadt Freilassing hieß.

Quelle: SN