Fortbestand der privaten Volksschule Schwarzstraße ist ungewiss: Landesrätin Gutschi ruft zum Dialog

Das Ringen um den Fortbestand der katholischen Privatvolksschule in der Schwarzstraße in Salzburg geht in die nächste Runde. Im Sinne der Bildungsvielfalt möchte Landesrätin Daniela Gutschi (ÖVP) vermittelnd eingreifen und alle Beteiligten an einen Tisch holen. "Es gibt diese Form der Schule in Salzburg nur an diesem Standort, es wäre schade, wenn sie nicht fortbestehen würde", betont Gutschi unter Verweis auf Schulprojekte sowie Klassen mit einem Englisch-, Montessori- oder Musikschwerpunkt. Im vergangenen Schuljahr mussten wegen der hohen Nachfrage 40 Kinder ...