FPÖ-Chefin Svazek tritt bei der Wahl in Großgmain selbst an

Die FPÖ-Chefin wird bei der Gemeindevertretungswahl im kommenden Frühjahr als Listenerste kandidieren. Ob sie auch Bürgermeisterin werden will, entscheidet sich demnächst.

Von Brüssel über Wien nach Salzburg und jetzt Großgmain: FPÖ-Landeschefin Marlene Svazek legt sich im SN-Gespräch fest: Sie werde bei der Gemeindevertretungswahl 2019 als Listenerste für die FPÖ in Großgmain antreten - womit sie dem nächsten Gemeinderat sicher angehören wird. Ob sie auch zur Bürgermeister-Direktwahl antrete, sei "noch nicht ganz fix". Svazek will dafür in den nächsten zwei Wochen die Stimmung im Ort noch genauer erkunden. Denn: "Wenn ich antrete, will ich der ÖVP gefährlich werden."