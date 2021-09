FPÖ fordert arbeitsfreien Rupertitag für alle Salzburger

Das solle die Identität und Selbstbewusstsein der Bürger stärken, findet Parteichefin Marlene Svazek. Landeshauptmann Wilfried Haslauer findet hingegen, "dass wir genug Feiertage haben".

Der Salzburger Landesfeiertag am 24. September zu Ehren des heiligen Rupert ist bisher nur für Lehrer und Schüler ein "echter" Feiertag. Sie haben frei. Die Mitarbeiter im Landesdienst haben dieses Privileg Ende der 1990er-Jahre verloren.

Die FPÖ will das rückgängig und damit den Rupertitag gleich zum arbeitsfreien Tag für alle Salzburgerinnen und Salzburger machen. Die Landes- solle dazu bei der Bundesregierung vorstellig werden, heißt es in dem Antrag, über den am kommenden Mittwoch im Verfassungs- und Verwaltungsausschuss des ...