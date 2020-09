FPÖ fordert Kündigung des Vorstands im Tierheim

Das Tierheim hat bereits im Juli den Stadtsenat beschäftigt. Nun geht die FPÖ mit ihrer Forderung einen Schritt weiter.

Die Stadtpolitik hat zuletzt die Vergabepraxis im Tierheim in der Karolingerstraße kritisiert. Die FPÖ will den Vorstand des Tierheims nun zur nächsten Sitzung des Stadtsenats vorladen. Denn bereits 2011 habe das Kontrollamt eine Änderung der Vergabepraxis empfohlen, um für die Tiere rascher einen Platz bei Besitzern zu finden. "Der Vorstand hätte also genug Zeit gehabt. Passiert ist offensichtlich nichts", sagt FPÖ-Klubchef Andreas Reindl. Dieser hatte sich die Situation im Sommer vor Ort angesehen.

Die FPÖ wollte aber noch ...