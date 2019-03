FPÖ lud zum "WeiSSwurstessen": Aufregung um Facebook-Posting

Wie der "Kurier" am Dienstag berichtet, fand sich am vergangenen Sonntag in einem an sich unverdächtigen Post der FPÖ Niedernsill ein Nazi-Code. Eine Wahlwerbeaktion mit Überraschungsbesuch von FPÖ-Landeschefin Marlene Svazek habe mit einem "WeiSSwurst essen" geendet, schrieb die Partei.

SN/APA/AFP/LEON NEAL Symbolbild.