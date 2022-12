FPÖ präsentierte Kandidatenliste für die Landtagswahl in Salzburg

Wer hinter Parteichefin Marlene Svazek ins Rennen geht und welche Chancen sich die 30-Jährige für die anstehende Landtagswahl im April ausrechnet.

Am 23. April 2023 wählt Salzburg einen neuen Landtag. Bei ÖVP, SPÖ, Grünen und Neos ist der Listenerstellungsprozess längst abgeschlossen. Am Freitag hat auch die FPÖ ihre Kandidatenliste für die Wahl präsentiert. Landesparteichefin Marlene Svazek wurde bereits vor mehreren Wochen als Spitzenkandidatin von ihrer Partei nominiert. Die Frage war also nur noch, wer hinter der 30-Jährigen ins Rennen geht.

Auf der blauen Landesliste folgt auf Platz zwei Rechtsanwalt und LAbg. Andreas Schöppl (61), dahinter kandidiert der Flachgauer Bezirksparteiobmann ...