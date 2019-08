FPÖ unternimmt neuen Anlauf für Berndorfer Modell

FPÖ-Familiensprecherin Karin Berger sagt, dass Eltern bei Kinderbetreuung Wahlfreiheit haben sollten - und verweist auf eine aktuelle Meinungsumfrage.

FPÖ-Familiensprecherin LAbg. Karin Berger unternimmt einen neuen Anlauf für das Berndorfer Modell, bei dem Eltern, die ihr Kind unter drei Jahren zu Hause betreuen, Geld von der Gemeinde erhalten. Berger verweist auf eine repräsentative Umfrage (1000 Befragte) im Auftrag der Plattform Christdemokratie vom März: Hier hätten sich nur 9,2 Prozent der Befragten für eine vorwiegend öffentliche Betreuung im Kindergarten bei Unter-Dreijährigen ausgesprochen. Berger: "Wir Freiheitliche sehen einen Auftrag an die Politik, den nötigen Rahmen zu schaffen, um den Eltern in der Betreuung eine Wahlfreiheit einzuräumen."

FPÖ hat das Berndorfer Modell bereits im Landtag eingebracht

In mehreren Anläufen habe die FPÖ bereits versucht, das Berndorfer Modell für Salzburg zu etablieren, das die Eigenbetreuung für Familien attraktiviere und für viele gar erst ermögliche: "Man hat uns Rückschrittlichkeit vorgeworfen, dabei treffen wir nun nachweislich als einzige Fraktion im Landtag den Zeitgeist", so Berger, die in der genannten Umfrage, die vom Sozialforschungsinstitut INSA-CONSULERE durchgeführt wurde, Rückenwind für weiteres Engagement erkennt: "Wie wir vermutet haben, entspricht das vorhandene Angebot der Salzburger Kinderbetreuung keinesfalls den Bedürfnissen der Salzburgerinnen und Salzburger." Berger abschließend: "Es gibt nur eine politische Richtung, die sich so stark gegen die Bedürfnisse ihrer Bürger richtet. Den Sozialismus."

Quelle: SN