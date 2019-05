FPÖ vermutet "enthemmte ÖVP" hinter überklebten FPÖ-Wahlplakaten

Regen und Kälte bescheren Freibädern in der Stadt Salzburg einen Besucherschwund: Im Vorjahr zählten Leopoldskroner Bad, Volksgartenbad und Aya-Bad um diese Zeit bereits 18.000 Badegäste. Heuer sind es erst 50…

Am Landesgericht Salzburg hat sich am Mittwoch ein Flüchtling aus Afghanistan wegen versuchten Mordes verantworten müssen. Der 23-Jährige soll im vergangenen November im Streit einem Mitbewohner mit einem …

Kultur

Noch bis zum 31. Mai stellt der in Salzburg lebende Instrumentenbauer Rio Mäuerle bei einem Klavierfestival in der Fabrik BBK an der Schallmooser Hauptstraße sein Raum-Klavier aus. Das Besondere daran: Die …