FPÖ-Wahlauftakt mit Herbert Kickl: Erst die Unterschrift, dann der Wahlkampf

Innenminister Herbert Kickl absolvierte am Freitag eine Tour durch Salzburg. Vormittags ging es nach Großgmain, abends zum FPÖ-Wahlauftakt in den Stieglkeller.

"Sind Sie der Bürgermeister?" Mit diesen Worten begrüßte Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) am Freitagvormittag ÖVP-Bürgermeister Sebastian Schönbuchner aus Großgmain. Und dann ergänzte er: "Sebastian? Mit dem Namen habe ich nur gute Erfahrungen gemacht."

Wenig später setzten die beiden Politiker ihre Unterschriften unter den geänderten und ergänzten Bestandsvertrag für die Sicherheitsakademie in Großgmain. Damit ist sichergestellt, dass das Innenministerium die Polizeischule in der Flachgauer Gemeinde zumindest bis Ende 2023 weiterbetreiben wird. Im Gegenzug dazu wird Schönbuchner rund 200.000 Euro aus dem Gemeindebudget in die dringend notwendige Sanierung des Gebäudes stecken. Investiert wird in erster Linie in ein modernes Heizsystem und in die Elektroinstallationen. Mit der Bestandsgarantie im Rücken nehme er das Geld dafür gern in die Hand, sagte Schönbuchner. Kickl betonte, wie wichtig eine gute Infrastruktur für Lehrende und Polizeischüler sei. Als er vor etwas mehr als einem Jahr erstmals vor Ort war, sei ihm angesichts der Bedingungen die "Ganslhaut" runtergelaufen. Er sei froh, dass man nun so weit gekommen sei und mit der Bestandsgarantie auch die Situation für die angehenden Polizisten, aber auch die Ausbildner verbessert werde, meinte Kickl. Und an die Polizeischüler gewandt sagte der Innenminister, sie sollten sich ihre Begeisterung für den Beruf so lange wie möglich erhalten.