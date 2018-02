FPÖ will Asylbewerber durch Schneeschaufeln integrieren

Die Salzburger Stadt-FPÖ machte am Faschingsdienstag mit einem Vorschlag aufmerksam. Asylbewerber sollen Gehsteige und Radwege räumen.

Asylbewerber sollen durch Schneeschaufeln auf öffentlichen Gehsteigen oder Radwegen einen solidarischen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Dieser Vorschlag kam am Faschingsdienstag von den Freiheitlichen in der Stadt Sazburg. Es handle sich um keinen Faschingsscherz und sei auch nicht abwertend gemeint, sagt FPÖ-Stadtparteiobmann Andreas Reindl. Für viele Berufstätige sei das winterliche Morgenritual - die Schneeräumung - eine erhebliche Mehrbelastung zum anstrengenden Arbeitstag, heißt es in einer Aussendung.

Und weiter: "Die Freiheitlichen regen deshalb dazu an, dass auch jene ihren Beitrag leisten dürfen, die von uns in den letzten Jahren so herzlich empfangen wurden. Bestimmt liegt es auch im Interesse eines jeden Asylwerbers, durch einen solidarischen Beitrag, in Form von Schneeschaufeln auf öffentlichen Gehsteigen oder Radwegen, unserer Gesellschaft endlich auch etwas zurückgeben zu dürfen", sagt FPÖ-Klubchef Andreas Reindl". Körperliche Anstrengung und gesellschaftliches Engagement würden sich bestimmt positiv auf den Integrationsprozess auswirken. Und die Menschen hätten sehr viel Zeit und könnten gemeinnützige Arbeit verrichten - im Winter eben Schneeschaufeln, im Sommer und Herbst Laub- und Gartenarbeiten, meint Reindl.







(SN)