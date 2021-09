FPÖ will lieber das Heizkraftwerk Mitte begrünen - nicht den Dom

Schnapsidee, Luftschloss, Augenmaß verloren: Die grüne Stadträtin muss für ihren Vorschlag einer Fassadenbegrünung des Salzburger Doms viel Kritik einstecken. Die FPÖ schlägt unterdessen ein ganz anderes Gebäude zur Begrünung vor.

Die grüne Umwelt- und Baustadträtin Martina Berthold hat mit ihrer Idee, die Fassade des Doms am Kapitelplatz zu begrünen, für mächtig viel Wirbel in der Stadtpolitik gesorgt. Die FPÖ sprach am Dienstag von einer Schnapsidee Bertholds: "Der Vorschlag ist an Skurrilität kaum zu überbieten." Die Stadträtin müsse an Überhitzung leiden, meinte der freiheitliche Klubchef Andreas Reindl. Berthold solle jedenfalls "die Kirche im Dorf lassen" und lieber eine Liste von städtischen Gebäuden erstellen und eruieren lassen, die für ...