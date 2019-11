Die Causa Martin Floss hat gezeigt, dass das Stadtrecht keine Abberufung des obersten Beamten vorsieht. Die FPÖ will das für die Zukunft ändern. Doch ändern kann das nur der Landtag.

Magistratsdirektor Martin Floss hat sich am Mittwoch freiwillig von seiner Position zurückgezogen. Interimistisch übernimmt Christine Fuchs aus der Abteilung 1 nun die Funktion als Magistratsdirektorin. Da die 64-Jährige nächstes Jahr in den Ruhestand geht, wird der Job des "Magi" in ...