FPÖ wirft ihren Halleiner Stadtparteichef raus

Oliver Mitterlechner hatte Kritik in Bezug auf den Umgang mit Personen mit rechtsextremem und gewaltbereitem Hintergrund geäußert - und bekommt jetzt die Quittung. Nach seinem Rauswurf folgen nun zwei freiwillige Parteiaustritte in Hallein. Die FPÖ eliminiert sich damit auch aus der Gemeindevertretung.

Das war zu viel: Halleins Stadtparteichef Oliver Mitterlechner hatte in der Vorwoche in den "Salzburger Nachrichten" Kritik an der Parteiführung geäußert. Hintergrund war jener Vorfall in Bergheim, bei dem ein betrunkener Gemeindepolitiker der FPÖ mit einer Waffe 29 Mal vom ...