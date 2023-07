Frau Bürgermeisterin, sind's eh noch dran?

10,6 Prozent. Das ist laut dem Österreichischen Gemeindebund der Anteil an Bürgermeister-Sesseln, die österreichweit von Frauen besetzt sind. Nicht nur in Anbetracht des aktuellen Jahrhunderts ist die Zahl beschämend: Im kommenden Frühling steht für uns bereits die nächste Gemeinderatswahl vor der Tür.

Für die Kolumne habe ich es mir deshalb nicht verkneifen können, nachzurecherchieren, ob es überhaupt jemals eine Bürgermeisterin in der Landeshauptstadt gab. Und welch Wunder: Google spuckt mir nach wenigen Sekunden eine Liste voller Bürgermeister aus. Von einer Bürgermeisterin keine Spur.

Währenddessen hat der aktuelle Bürgermeister Harald Preuner verkündet, 2024 nicht mehr kandidieren zu wollen. Einen nominierten Nachfolger (ja, richtig gegendert) gibt es auch bereits.

"Ich hätte mir das schon zugetraut. Meine Kinder mussten in der Vergangenheit aber sehr oft auf mich verzichten. Sie wollen mich mehr sehen, nicht weniger", erklärt Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler (die eine Spitzenkandidatur abgelehnt hatte) auf meine Anfrage. Sie ist, genauso wie ihr Mann, Vollzeit tätig.

Vielen Politikerinnen scheint dieses Glück verwehrt zu bleiben: Weil familiäre Verpflichtungen gesellschaftlich nach wie vor Frauen zugesprochen werden, gibt es für politische keine Zeit. Das erklärt Politikwissenschaftlerin Birgit Sauer gegenüber der APA. Eine Politik, in der Frauen unterrepräsentiert sind, macht Politik für eine Gesellschaft, in der Frauen im Schatten der Geschlechterrollen stehen. Logisch. Und problematisch.

Der Kern liegt also - wie so oft - in den gesellschaftlichen Rollen: Wenn es irgendwann nicht nur toll, sondern normal wird, dass Männer Kindererziehung übernehmen oder Vaterschaftskarenz antreten, kann sich etwas ändern. Erst dann können immer mehr Bürgermeisterinnen zeigen, dass Politik keine reine Männersache ist. Das Bild besteht laut Sauer nämlich immer noch. "Frauen trauen sich zudem in der Politik weniger zu als Männer", sagt die Vizebürgermeisterin. Rollenbilder können Abhilfe verschaffen, das ist klar. Wenn sie nicht unter der 11-Prozent-Marke verschwinden.