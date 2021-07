Frauenhäuser: Ein letzter Protest vor der Landtagssitzung

Seit 1. Juli haben die Frauenhäuser einen neuen Betreiber, das Haus Mirjam in Hallein wurde geschlossen. Am Mittwoch wurde vor der Sitzung des Salzburger Landtages noch einmal dagegen protestiert.

Rund 20 bis 25 Frauen haben sich am Mittwochmorgen in der Nähe des Chiemseehofes in der Salzburger Altstadt eingefunden, um mit Transparenten noch einmal ihren Unmut kundzutun, dass die Frauenhäuser nun einen neuen Betreiber und ein neues Konzept haben. Landesrätin Andrea Klambauer (Neos) hatte den Betrieb der beiden Häuser in der Stadt Salzburg und in Hallein vor zwei Jahren ausgeschrieben und die Sache trotz heftigem Widerstand von Frauenorganisationen und der Opposition durchgezogen.

Bis direkt zum Eingang des Chiemseehofes wurden die Frauen am Mittwoch von der Polizei allerdings nicht vorgelassen. Es gebe eine "Bannmeile". Ursula Schupfer, ÖGB-Frauensekretärin, schilderte den SN: "Es ist ein letztes Ade, eine letzte Trauerkundgebung für die Frauenhäuser." In Oberösterreich und Wien würden unterdessen neue Frauenhäuser gebaut. Während in Salzburg das Personal vom neuen Betreiber nicht einmal übernommen worden sei.