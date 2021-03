Frauenhäuser in Salzburg starten ab Juli mit neuem Konzept

Nach 30 Jahren kommt das Aus für das "Haus Mirjam" in Hallein. Es entstehen neue Plätze für Frauen und Kinder in Schutzwohnungen in fünf Bezirken.

Am 1. Juli beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte der Salzburger Frauenhäuser. Von Gewalt betroffene Frauen werden künftig nach dem Schutzkonzept der Salzburger Bietergemeinschaft Viele gGmbH und Jugend am Werk betreut. Zusätzlich zum Frauenhaus in der Stadt Salzburg, das die neuen Träger am jetzigen Standort weiterführen werden, finden Frauen und bis zu 29 Kinder künftig in allen anderen Bezirken in sieben Schutzwohnungen Zuflucht. Damit sind auch der Flachgau, Pongau und Lungau abgedeckt, wo es bisher keine Unterkünfte gab. Zwei ...