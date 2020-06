"Freibier-Politik": SPÖ fordert 50 Euro Gastro-Gutschein für jeden Salzburger Haushalt

Wie in Wien soll es auch in Salzburg Gutscheine geben, fordert der neue SPÖ-Chef. Das würde freilich zwölf Millionen Euro kosten. Die Antwort der ÖVP: Man lehne "Freibier-Politik" ab.

SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner hatte erst kürzlich gefordert, ähnlich wie in Wien österreichweit Gutscheine für die Gastronomie umzusetzen. Das greift nun auch Salzburgs neuer SPÖ-Vorsitzender David Egger auf. "Salzburgs Gastro-Betriebe sind doppelt von der Corona-Krise betroffen. Solange der Tourismus ausbleibt, werden die Restaurants, Wirtshäuser und Cafés schwer von der aktuellen Krise betroffen sein. Darum ist es bei uns im Bundesland umso wichtiger, unbürokratisch und schnell zu helfen. Von einem 50-Euro-Essensgutschein pro Haushalt haben alle was, die Gastronomie, vor allem aber auch Familien, die derzeit sowieso vielfach mit Lohneinbußen oder gar Arbeitslosigkeit zu kämpfen haben." Gefordert sei die Landesregierung.

Bei rund 240.000 Haushalten in Salzburg würde die Gutschein-Aktion Kosten von rund zwölf Millionen Euro verursachen.

Egger - er ist Vizebürgermeister in Neumarkt - will einen entsprechenden Antrag auch in seiner Gemeinde stellen, um alle Haushalte jeweils mit einem 50 Euro-Plusregion-Gutschein zu unterstützen: "Diese Gutscheine gelten nicht nur in der Gastro, sondern in allen Geschäften in Neumarkt, Straßwalchen und Köstendorf. Mit einem solchen Gutschein wäre nicht nur den Menschen in Neumarkt, sondern auch der regionalen Wirtschaft geholfen."

ÖVP reagiert: "Wiener Wahlkampfschmäh"

Von der Landes-ÖVP gab es am Sonntag prompt eine Antwort. "Wir haben durchaus Verständnis, dass der designierte SPÖ-Landesparteivorsitzende und Bundesrat in spe das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit verspürt. Ob das Kopieren von unsozialen und sündteuren Wiener Wahlkampfgags knapp ein Monat nach seiner Wahl dafür in Salzburg ein probates Mittel darstellt, ist zu bezweifeln. Wir hätten uns für die erste politische Forderung nach einem Monat etwas mehr Substanz erwartet und wir lehnen den Wiener Wahlkampfschmäh entschieden ab: das würde allein den Landeshaushalt mit rund 12 Millionen Euro belasten. Das ist völlig unsozial, da die Gutscheine auch Bestverdiener und Millionäre erhalten würden. Und das ist nicht nachhaltig", sagt Parteigeschäftsführer Wolfgang Mayer. Die Corona-Krise werde den Landeshaushalt ohnehin mit einer halben Milliarde Euro belasten. Das zu stemmen sei ohnehin ein enormer Kraftakt. "Da können wir nicht zweistellige Millionenbeträge für das Kopieren von Wiener Wahlkampfschmähs zum Fenster rauswerfen."



