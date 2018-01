Freie Partei verlangt Aus für Massentiertransporte auf Straßen

In der morgigen Sitzung des Landtages bringt die Liste von Karl Schnell (FPS) einen dringlichen Antrag ein, der zum Ziel hat, Massentiertransporte auf Salzburgs Straßen zu verbieten.

Jedes Jahr werden Tiere werden Tausende Kilometer durch Europa gekarrt, um außerhalb der EU-Grenzen geschlachtet zu werden. Laut Meinung der FPS werden hier "mit brutalsten Mitteln wehrlose Tiere wie Abfall behandelt." Zahlreiche europäische Medien und Fernsehanstalten würden auch darüber berichten, wie mit den Tieren umgegangen werde. "Dem Verbrechen an Tieren muss endlich ein Ende gesetzt werden und wir geben nun den Anstoß dazu im Salzburger Landtag", erklärte FPS-Klubobmann Schnell am Dienstag in einer Aussendung. Weiters verlangte Schnell, dass Österreich den Vorsitz der EU-Präsidentschaft im zweiten Halbjahr 2018 nützen solle, um dieser Problematik endgültig eine Absage zu erteilen. "Salzburg hat auf unsere Initiative im Jahr 2002 die Tiere als Mitgeschöpfe des Menschen in die Salzburger Landesverfassung aufgenommen und das darf nicht nur ein Lippenbekenntnis sein, sondern muss auch gelebt werden", erklärte der FPS-Klubobmann weiter.



Schnell verwies darauf, dass die Situation für die Tiere besonders schlimm sei, wenn diese EU-Boden verlassen. Obwohl der Europäische Gerichtshof entschieden habe, dass der Tierschutz nicht an der Unionsgrenze, sondern erst am Ziel des Transportes ende, werde dieses Urteil von den Ländern des Nahen Ostens völlig ignoriert. "Salzburg und Österreich dürfen nicht den Weg in den grausamen Tod zur Verfügung stellen", erklärte Schnell. Die Abgeordneten des Salzburger Landtages hätten am Mittwoch die Möglichkeit, "diesem grausamen Verbrechen an der Tierwelt endlich ein Ende zu setzen."





(SN)