"Freitag ist zu spät für den Corona-Ampeltag", sagt Salzburger Vize-Landeshauptmann Stöckl

Vize-Landeshauptmann Christian Stöckl (ÖVP) will den Bund davon überzeugen, den Mittwoch zum wöchentlichen Tag der Ampelumstellung zu machen und nicht am Freitag festzuhalten. In vielen Bereichen ist unklar, welche Farbe zu welchen Maßnahmen führt.

Es sind organisatorische Gründe, die Stöckl anführt: "Wenn wir am Freitag die Empfehlungen für neue Ampelfarben erhalten, dann haben wir nur sehr wenig Zeit, um entsprechende Verordnungen noch vor dem Wochenende zu schreiben und umzusetzen." Deshalb plädiere er für den Mittwoch als künftigen Corona-Ampeltag. Er will auch festgehalten wissen, dass es die Länder sein werden, die Maßnahmen für die einzelnen Bezirke vorschreiben. "Außerdem muss es möglich sein, die Maßnahmen örtlich zu beschränken. Bei einem Cluster im Gasteiner Tal wäre es ...